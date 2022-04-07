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新北199家企業協助防災 市府表揚善盡社會責任

2022/4/7 14:05（4/7 14:31 更新）
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新北市長侯友宜（右2）7日表揚199家協助防災與救災的企業，感謝他們善盡社會責任，捐贈物資與機械協助防災、減災，關懷災民與獨居長輩。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月7日
新北市長侯友宜（右2）7日表揚199家協助防災與救災的企業，感謝他們善盡社會責任，捐贈物資與機械協助防災、減災，關懷災民與獨居長輩。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月7日
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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府今天表揚199家企業，感謝他們善盡社會責任，捐贈物資與機械協助防災、減災，關懷災民與獨居長輩；市府說，未來4年預計招募500家合作企業，以提升新北防災韌性。

新北市府消防局在慈濟雙和靜思堂表揚協助市府救災與防災企業，這些公司行號與商家都與新北市府簽署企業防災合作備忘錄。

出席頒獎的市長侯友宜表示，謝謝企業支持防災，無論是重機械、物資、人力，都確保市民安全。目前共199家企業自主加入防災訓練，奉獻專業與新北防災體系緊密結合，讓智慧型指揮中心建構更全方位防災系統。

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消防局副局長陳崇岳告訴中央社記者，未來4年計畫積極爭取達到共500家企業加入，讓新北市的企業協助防災與救災，市府協助企業提升自主防災能力、更新防災計畫及強化防災編組，公私合作達到雙贏局面，以提升企業與新北市的防災韌性。

消防局說，新北市自民國103年開始推動企業防災，瑞穎公司捐贈機具供消防局成立重機械部隊、福容大飯店台北二館配合市府轉型為防疫旅館；優衣庫公司提供防寒衣物關懷街友，鬍鬚張公司提供災民災後餐點；裕隆集團提供車輛運送物資；特力屋配合訪視獨居長輩，提供換裝熱水器及浴室防滑設備。（編輯：方沛清）1110407

新北市自民國103年開始推動企業防災，市長侯友宜（右2）7日頒獎表揚199家協助防災與救災的企業，感謝他們善盡社會責任。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月7日
新北市自民國103年開始推動企業防災，市長侯友宜（右2）7日頒獎表揚199家協助防災與救災的企業，感謝他們善盡社會責任。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月7日
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