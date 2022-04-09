疫情下都市農業夯 農改場開發南台灣居家栽植

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）COVID-19疫情讓許多人心情焦慮，也促使農委會推動的都市農業夯起來，高雄區農改場在「打造南台灣城市新風貌」計畫下，建立居家療癒花園30分鐘快速造景模組，供民眾參考。

隨著世界趨勢的發展，農業委員會推動都市農業，高雄區農業改良場去年接受高雄市政府委託，進行「打造南台灣城市新風貌-綠美化植栽篩選」計畫，篩選適合南台灣栽種的都市農業花卉，並開發不同場域的栽培模組，同時辦理「都市農業推廣人力培訓實作課程」。

農改場副研究員黃雅玲向中央社記者說，包括丹麥的綠化城市、荷蘭的垂直農業、美國的可食性農園、日本地下農場及新加坡可食地景及花園城市等，都是未來農業發展的新趨勢。

黃雅玲表示，高雄市政府推動「高雄厝」，去年委託高雄區農業改良場進行「打造南台灣城市新風貌-綠美化植栽篩選」計畫，農改場栽培、研究及觀察多年，特別針對半日照及全日照植物，推薦幾種適合南台灣居家栽植的植物，兼具美化及淨化空氣效果。

另外，黃雅玲說，農改場並已建立居家療癒花園30分鐘花卉植物快速造景模組，希望藉由花卉的配置、友善保護劑模組開發，展現居家新風貌，去年在「台灣醫療科技展」展出時，深獲民眾喜愛。

黃雅玲指出，農改場篩選出在南台灣適合半遮陰及室內環境的植物包括蔓綠絨、火鶴花、合果芋、粗肋草、阿波羅千年木、星點木、觀賞鳳梨、虎尾蘭及箭尾竹芋等；需全日照植物則有羅漢松、五葉松、粉宮仙丹、巴西鳶尾、朱槿、九重葛及沙漠玫瑰等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，避免出門及居家辦公，讓大家心情頗為焦慮，也讓喜歡植物的人變多了」黃雅玲說，這2年，坊間產生很多花卉市集，並充分結合布置美學讓身心都獲得療癒，希望未來持續這種風潮，美化居家及都市景觀進而提升城市美感的養成，帶動台灣花卉的使用率。

在屏東市市集推廣室內盆栽2年的花農向中央社記者說，這2年栽種植物的人越來越多，去年過年前觀葉植物賣到沒貨，他本來是花農，為了讓現代都市人更好養植物，也開發各式室內水耕盆栽，栽種植物成了新興風潮，在網路上也衍生出特殊長相植物的高價交易。（編輯：李錫璋）1110409

高雄區農業改良場在「打造南台灣城市新風貌」計畫下，建立居家療癒花園30分鐘花卉植物快速造景模組，希望藉由花卉配置、友善保護劑模組開發，展現居家新風貌，並推動都市農業發展。中央社記者郭芷瑄攝 111年4月9日