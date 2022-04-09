高雄鳳山區路口下陷 預計下午6時完成修復

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高雄市鳳山區文化路與文昌街口路面9日上午發生塌陷，市府水利局動員並調派挖土機進場搶修，初步研判為路口污水管線破損造成路面下陷，所幸並無傷亡。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月9日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）鳳山區文化路與文昌街口路面今天上午9時多，發生約2米深下陷。高市水利局動員並調派挖土機進場搶修，現場已完成緊急安全措施，預計傍晚6時完成修復後開放民眾通行。

高雄市政府水利局上午9時多獲報後，初步研判路口污水管線破損造成路面下陷，所幸並無傷亡。現場調派挖土機開挖搶修，並由台電公司配合管線抬升。

水利局新聞稿表示，經現場勘查污水管線破損造成路面下陷，先用灌漿臨時修補，全面輔以透地雷達檢視後再採永久改善工法進行管線修復，也提醒民眾施工期間行經當地注意行車安全。

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由於高雄地區上午並無降雨，何以大晴天路口出現大面積坑洞也引起附近居民議論。市議員李雅靜到場了解，她要求市府全面檢視污水下水道管線，特別是管線老舊地區，應分區檢修完成，以維護民眾通行安全。

水利局初步了解，當地污水管線施設10多年，未達使用年限，由於早期採潛盾推進工法施作，將出動下水道CCTV檢視車進一步檢視，目前先由包商出動怪手開挖後進行路面回填。（編輯：孫承武）1110409

（中央社製圖）