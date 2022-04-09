澎湖文化論壇 做好文化城市發光發亮

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文化部指導的「澎湖縣文化論壇－當文創遇見美學」9日在國立澎湖科技大學國際會議廳舉行，台澎兩地各界文創與藝文界代表與會。中央社 111年4月9日

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（中央社澎湖縣9日電）澎湖縣長賴峰偉今天在文化論壇上表示，一座城市偉不偉大，大家一起努力，發揮正能量，把文化這個區塊做好，讓其發光發亮，城市就有希望。

澎湖文化局表示，文化部指導的「2022澎湖縣文化論壇」當文創遇見美學，今天起一連2天在澎湖科大國際會議廳與洪根深美術館舉行，由澎湖文化局長洪棟霖與澎科大教授王明輝2人共同主持，賴峰偉、正、副議長劉陳昭玲與陳雙全都與會，計有台澎兩地各界文創與藝文界代表200多人與會，首場文化饗宴規模盛大。

王明輝表示，文化就是人類的共同生活方式，以近20多年來，西方勢力的興起，就是整個文化力量的展現，澎湖今天舉辦文化論壇，期盼各方集思廣益，創造更多元的文化，讓文化冰山得以更茁壯。

洪棟霖表示，澎湖是全台首治，比台灣開發還早400年，近20多年來，在土地改革與文化營造領域，已有具體性的成果，今年適逢荷蘭風櫃建城400年，中研院也規劃有文化論壇，今天澎湖舉辦文化論壇，能聽取各方意見，期讓整個文化營造更活化。

劉陳昭玲指出，文化論壇是依據文化基本法所推動，希望從中了解常民生活文化，在文化多樣化發展下，未來透過計畫、行動與預算等3個步驟，讓文化把城市變得更偉大。

賴峰偉明確指出，文化論壇是一個交流平台，透過討論，讓民眾、學者專家、政府對話，發展在地的文化願景，使文化政策能更符合民間需求，讓文化政策與時俱進。

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賴峰偉亦指出，地方史是文化立縣的根本，其中物資的建設已差不多，但精神建設還欠缺，希望大家一起發揮正能量，文化才能向上提升，並希望每一名縣民，對於地方史有清晰明確的概念，好好把文化這個區塊做好，澎湖這座城市就有希望，自然偉大。

「2022澎湖縣文化論壇」當文創遇見美學，包括有「文化論壇」與「公民審議」2大主題，其中「文化論壇」有美術設計與文創、文化資產與文創和文化與生活、旅遊等3大議題；「公民審議」則由社團代表與民眾，就美術、設計、文化資產、生活與旅遊等集思廣益，形成共識，提供未來政府推動政策參考。（編輯：黃世雅）1110409

「澎湖縣文化論壇－當文創遇見美學」9日起一連2天在國立澎湖科技大學國際會議廳與洪根深美術館舉行，期盼透過討論，讓民眾、學者專家、政府對話，發展在地的文化願景。中央社 111年4月9日