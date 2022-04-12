全中運16日花蓮登場 因疫情改閉門賽看直播

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全國中等學校運動會將於16日至21日在花蓮縣登場，12日在縣府大禮堂舉行授旗儀式，預祝選手順利奪得佳績。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月12日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）全國中等學校運動會將在4月16日至21日於花蓮縣登場，因COVID-19疫情升溫，今年賽事改為閉門賽，縣府將直播各項賽事，讓民眾減少群聚染疫風險，在家就能追蹤賽況。

花蓮縣長徐榛蔚與教育處代理處長翁書敏、花蓮縣體育會理事長汪錦德等人今天出席在縣府大禮堂舉行的授旗儀式，為選手加油打氣，並預祝順利奪得佳績。

授旗儀式由游泳選手黃國倫代表從縣長手中接下象徵「旭日東昇、太平洋曙光」的花蓮縣旗，他在去年全國中等學校運動會獲得游泳400公尺自由式金牌及800公尺自由式金牌並破大會紀錄。

徐榛蔚表示，2022年全國中等學校運動會從去年開始，體育署通過花蓮縣政府承辦，縣府便開始著手啟動各場館的場地規劃，現在幾乎都大致完工。全中運對所有運動運動員來說是非常重要的體育賽事，然而國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不斷升溫擴散，今年的賽事改成閉門賽，縣府將會進行各項賽事直播。

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她提醒每個選手都珍惜自己的身體，不要錯過這場比賽，賽前要保持安全社交距離，避免不必要的群聚及聚餐，且外出應全程佩戴口罩，也號召所有鄉親、家人朋友在螢幕前為運動員加油喝采。

全國中等學校運動會花蓮縣各項代表隊選手及隊職員共604人，參賽項目有田徑、游泳、桌球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、自由車、輕艇、卡巴迪及滑輪溜冰，共計16項競賽種類。（編輯：黃世雅）1110412