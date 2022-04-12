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苗縣疫苗涵蓋率5鄉鎮吊車尾 籲長者接種護健康

2022/4/12 20:14（4/12 22:35 更新）
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苗栗縣政府衛生局12日表示，縣內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率低於全國，有5鄉鎮的長者追加劑涵蓋率吊車尾，呼籲長者踴躍接種。（苗栗縣衛生局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月12日
苗栗縣政府衛生局12日表示，縣內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率低於全國，有5鄉鎮的長者追加劑涵蓋率吊車尾，呼籲長者踴躍接種。（苗栗縣衛生局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月12日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣政府今天表示，縣內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗長者追加劑接種率僅約5成，其中5鄉鎮吊車尾，尤其偏遠泰安鄉未達2成，呼籲長者踴躍接種，保護自身健康。

清明連假過後，全國各地社區疫情多點爆發，苗栗縣政府衛生局今天公布全縣18鄉鎮市65歲以上長者疫苗接種完成率，第3劑（追加劑）部分，全縣平均54.6%，其中5個鄉鎮吊車尾，分別為西湖鄉、三義鄉、南庄鄉、獅潭鄉及泰安鄉，接種完成率均未過半，泰安鄉更僅有19.4%。

衛生局指出，縣內陸續有本土案例發生，尤其偏遠的泰安、南庄鄉，存在零星確診個案或外縣市確診者足跡，仍有社區感染風險。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心分析，中重度、死亡個案都集中在70歲以上，呼籲長者應儘速接種疫苗，特別是完成2劑基礎劑接種，後續再追加1劑以提升保護力。

衛生局說，針對65歲以上長者及55歲以上原住民提供疫苗獎勵，接種第1、2、3劑疫苗皆可獲500元超商禮券，獎勵時程延續至5月31日止。（編輯：張芷瑄）1110412

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