距離南科僅500公尺 「新市安居」社宅2026年完工

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市政府積極推動社會住宅，距離南科僅500公尺的新市區「新市安居」社宅，未來將推出逾600戶，規劃為套房及2房型，預定2026年完工。

台南市政府地政局今天發布新聞稿指出，新市區「新市安居」社會住宅，位於新市區富安路和民生路所夾街廓，市府提供市有土地，內政部興建，鄰近南部科學園區。

地政局長陳淑美表示，「新市安居」社宅基地面積2632坪，距離南科僅500公尺，鄰近三里活動中心與公園，統包工程已發包，未來將推出逾600戶，規劃為套房與兩房型的社會住宅單元，預定2026年完工。

市府今年4月將完成新北段社宅基地撥用程序，加速推動「新市安居」社宅的興建，將兒童、長者及行動不便者的需求，一併納入設計考量，讓住民、長者與弱勢族群放鬆身心靈，也期望未來促進當地產業聚落發展，讓在地居民及返鄉青年就地成家立業。

台南市長黃偉哲表示，社會住宅政策是都市發展中需要的重要環節，市府一定努力執行。（編輯：張銘坤）1110413