避免陣頭衝突 北港地區各宮廟、陣頭簽約制書自律

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雲林縣北港武德宮前9日發生陣頭鬥毆事件，警方陸續逮捕22人法辦。為遏止有人藉宗教盛事滋擾，北港警分局邀集北港地區逾20間宮廟、陣頭負責人開會，簽訂約制書自制，盼改善民眾對陣頭遶境不良感受。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年4月14日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣北港武德宮前9日發生陣頭鬥毆事件，警方陸續逮捕22人法辦。為遏止有人藉宗教盛事滋擾，北港警分局邀集北港地區逾20間宮廟、陣頭負責人開會，簽訂約制書自制。

北港警分局長蔡培元今天表示，為約制及宣導防範陣頭鬥毆情事發生，以及彈性實施交管制等多項措施，包含加強與地方各宮廟管理人員、民間團體及地方人士溝通，防制暴力事件發生，會中並與在地廟宇簽訂約制書，以期改善民眾對陣頭遶境不良感受。

鑑於北港武德宮前9日發生陣頭鬥毆事件，引發社會關注，北港警分局昨天召集北港地區逾20間宮廟、陣頭負責人人開會，大家簽約制書，約制陣頭不得有暴力等不理性行為，廟慶活動時結合交通疏導，編排巡邏勤務，並將曾涉嫌聚集鬥毆的滋事分子建檔，避免治安狀況發生。

蔡培元會中強調，警方將展現魄力，對於脫序行為立即啟動快打部隊，將滋事者繩之以法，嚴正執法、絕不寬貸。

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約制書內容提及，有違反相關法律規定，警方即依相關法律聚眾鬥毆、傷害、毀損等偵辦查處；若另涉違社會秩序維護法行為依法裁處，將建請雲林地檢署、雲林地方法院，於偵審時提高相關刑責，並不得緩刑及易科罰金。

此外，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有升溫跡象，考量遶境遊行活動通常人多擁擠、難與不特定人保持距離，警方呼籲參加遶境民眾自律，落實戴口罩、不摸轎、不鑽轎底防疫規範。（編輯：孫承武）1110414