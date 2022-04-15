台中大甲媽駐駕彰化天后宮 千名警力動員防搶轎

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台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動持續，去程在彰化市遶境時發生搶轎衝突，回程時彰化檢警不敢大意，檢方派出3名主任檢察官進駐北斗、員林及彰化等3個遶境路線分局，也規劃動員1350人次警力維持秩序，15日晚間媽祖鑾轎順利駐駕彰化市天后宮。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年4月15日

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖今天晚間駐駕彰化市天后宮，彰化警方動員1350人次警力，也在彰化市天后宮周邊架設拒馬，管制人車進入，以防再發生搶轎衝突，確保媽祖遶境活動順利進行。

台中大甲鎮瀾宮媽祖展開9天8夜遶境活動，媽祖鑾轎行經台中市、彰化縣、雲林縣以及嘉義縣等4縣市，大甲媽去程在彰化市遶境時發生搶轎衝突，回程時彰化檢警不敢大意，彰化地檢署派出3名主任檢察官進駐北斗、員林及彰化等3個遶境路線分局，也規劃動員1350人次警力維持秩序。

大甲媽鑾轎凌晨從北斗奠安宮出發，走台一線省道一路北上，媽祖鑾轎進入員林市區，行經員林市宏仁醫院時，有醫師身穿白袍扛轎，沿路也有商家準備礦泉水及素包子，提供給跟著媽祖鑾轎一起遶境的信眾填飽肚子。

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大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤接受媒體聯訪時說，誰來拜媽祖都歡迎，但不要來鬧事及罵髒話，這些都不好，媽祖會保佑國家平安及人人平安，但來吵架鬧事就不好，呼籲信徒理性迎媽祖，畢竟大家都是來求平安。

在大批警力護送下，大甲媽鑾轎從花壇鄉進入彰化市，在彰化市區遶境，雖有大批信眾跟隨媽祖鑾轎，但秩序大致良好，大甲媽鑾轎晚間也順利駐駕彰化市天后宮，預計明天起駕，從彰化市進入台中市，繼續遶境行程。（編輯：張芷瑄）1110415