烏克蘭彰化女婿當大甲媽志工 祈求烏克蘭遠離戰火

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台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎16日凌晨從彰化市出發前往台中市，彰化市有1處大甲媽補給站攤位，懸掛烏克蘭國旗，擔任補給站攤位志工的是老家在烏克蘭基輔市的車迪瑪（後左）和妻子林香君（後右），車迪瑪夫妻也向媽祖祈求和平，讓他們早日取得合法夫妻身分。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年4月16日

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）家住烏克蘭的車迪瑪（Dmytro Chebotarov）成為彰化女婿，擔任大甲媽遶境活動志工，分送食物給信眾；車迪瑪說，希望媽祖保佑讓烏克蘭遠離戰火，也希望取得台灣合法夫妻身分。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎今天凌晨從彰化市天后宮起駕，繼續遶境活動，彰化市區也成為不夜城；不過彰化市卻有1處大甲媽補給站攤位，懸掛 烏克蘭 烏克蘭小百科 首都：基輔

官方語言：烏克蘭語

幣制：荷林夫納

人口：約4773萬（2022年1月）

宗教：東正教及天主教

各族人口占比：烏克蘭族77.8%、俄羅斯族17.3%，其他少數民族4.9%。 地處歐洲東部，面積60.36萬平方公里，東西長1300公里、南北長900公里。南臨亞速海和黑海，陸上東北接俄羅斯，北鄰白俄羅斯，西連斯洛伐克、波蘭和匈牙利，南與摩爾多瓦、羅馬尼亞接壤。 實行三權分立的共和制，總統為代表國家的最高元首，以直接民選產生，任期為5年；內閣為行政機關，向總統負責。議會稱為「最高拉達」，是國家最高立法機關，成員由直接民選產生，任期4年。 採行多黨制，截至2020年1月，註冊登記政黨共349個。 資料來源：外交部、維基百科 看更多 關閉 國旗，擔任補給站攤位志工的是老家在烏克蘭基輔市的車迪瑪、妻子林香君及3名子女。

車迪瑪接受媒體聯訪時透過妻子轉述指出，他和太太都從事農業科技研究工作，2人在菲律賓相識，他的父母及阿嬤在這次戰爭中逃出烏克蘭，這次幫忙當媽祖志工，也希望向媽祖祈求烏克蘭早日遠離戰火。

林香君則說，他和丈夫決定在2015年結婚，不過由於台灣和烏克蘭沒有邦交，辦理結婚依規須先在烏克蘭完成結婚登記，再前往台灣駐俄羅斯代表處完成認證，憑認證文件才能在台灣登記結婚，她和丈夫無法在烏克蘭直接完成結婚登記。

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林香君指出，她和先生決定結婚後，因烏俄2國開始有衝突，始終無法取得認證，只能先和丈夫在香港辦理結婚登記，但台灣不承認香港發出的證書，2020年和先生回到台灣後，3個小孩只能讓丈夫以領養方式完成生父欄戶口登記，車迪瑪只能以就業身分取得台灣居留權。

林香君說，一家5口來當媽祖志工，也向媽祖祈求讓她們夫妻早日取得合法夫妻的身分。（編輯：徐睿承）1110416