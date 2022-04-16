大甲媽回鑾 中市府啟動遶境防疫消毒專案

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大甲媽遶境進香回鑾隊伍16日陸續抵達台中市境內，台中市環保局邀集沿途店家及熱心民眾支援應急廁所供香客使用，並在明顯處張貼告示。（台中市環保局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月16日

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）大甲媽祖遶境進香回鑾隊伍今天陸續回到台中市境內，由於國內疫情升溫，台中市環保局表示，已啟動「大甲媽祖遶境防疫消毒專案」，於回鑾前、後一日加強戶外公共環境消毒。

大甲媽遶境進香於8日起駕、17日回鑾安座，遶境回鑾隊伍今天陸續抵達台中市境內，沿途將經過大肚、沙鹿、龍井、清水、外埔及大甲等6區。

環保局發布新聞稿指出，由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，環保局長陳宏益表示，為圍堵疫情蔓延，已啟動「大甲媽祖遶境防疫消毒專案」，針對人潮易聚集的10處沿線交通場站及32處遶境停駐宮廟，於遶境回鑾前、後一日加強執行戶外公共環境防疫消毒工作。

陳宏益指出，環保局還邀集沿線店家、熱心民眾支援應急廁所供香客使用，並在明顯處張貼「本處提供遶境香客使用廁所」告示；同時也在回鑾沿線人潮眾多及停留時間較長的停駐地點設置流動廁所，共提供106處友善廁所。

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擔心疫情可能影響往年提供廁所的店家、熱心民眾意願，陳宏益說，環保局先盤點回鑾沿線的餐飲業店家、超商、宮廟、加油站等場域，逐一電訪邀集主動加入提供友善廁所行列；環保局也徵詢店家需求，提供酒精、洗手乳及衛生紙等補給物資，期盼各界在做好防疫前提下，平安迎接媽祖回來。

陳姓塑膠工廠老闆說，廠房廁所往年都會主動提供借用，這2年擔心疫情關係，本來已經考慮暫停借用，但秉持將心比心的想法，如果換成自己遇到內急時，也會希望人家給個方便，還是願意加入提供友善廁所行列，且環保局有準備防疫物資，讓大家更安心。（編輯：謝雅竹）1110416