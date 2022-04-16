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北車接種站隨到隨打破千人 僅93人預約

2022/4/16 17:00
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（中央社記者陳怡璇台北16日電）COVID-19疫情催出打疫苗人潮，台北車站疫苗接種站今天上千人排隊施打，但事先在系統預約的只有93人，其他都是排隨到隨打，原訂1500個名額再緊急追加300個，全部發完。

台北市副市長蔡炳坤下午至台北車站疫苗接種站視察。蔡炳坤表示，93人事先透過北市疫苗預約系統預約，今天現場要隨到隨打的人很多，原訂只發1500張號碼牌，緊急追加300張，已全部發完。

蔡炳坤指出，今天打的是莫德納疫苗，分兩線、兩時段施打，第一個時段為下午1時至4時，第二個時段為下午4時以後，以經驗推估應該晚間7至8時可打完。

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此外，明天預計發出1200張號碼牌，視現場情況調整，明天除了莫德納還有AZ可打，北市疫苗量能足夠，今天等候接種的秩序也都很好，希望民眾打好打滿。

另一方面，蔡炳坤指出，今天校園疫情方面，單日增加20多人確診，總計87所學校停課、師生數破2萬人，教育局正與校方及家長團體開會討論國中以上的校外教學、大型活動、校園空間等是否開放。（編輯：吳協昌）1110416

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