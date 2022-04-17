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嘉市小橘子幼兒園案再增1確診 一家3人染疫

2022/4/17 15:38
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（中央社記者蔡智明嘉義市17日電）嘉義市今天再添1名COVID-19確診，是小橘子幼兒園染疫幼童、案30030家長，居隔期間採檢陰轉陽，案30030另名家長已在15日確診，一家3人染疫，相關接觸者尚有7人居隔中。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，嘉義市今天新增1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案33747，為30多歲女性，是小橘子幼兒園13日確診幼童案30030的家長。

嘉義市衛生局長廖育瑋告訴中央社記者，案33747在13日即居家隔離，並安排PCR採檢，結果為陰性；15日夜間出現喉嚨不適及咳嗽症狀再次採檢，16日檢驗報告為陽性，即進行收治。患者於居家隔離期間陰轉陽，無公共場所足跡。

另外，在15日確診案31674，30多歲男性，也是案30030的家長，同一家庭中已3人染疫。

廖育瑋說，因案30030遭市府匡列居隔的有9人，已2人發病，衛生局密切注意其他7人的情況。

廖育瑋指出，小橘子幼兒園染疫案，已累計6人染疫，包括1名老師、3名學童與2名家長。

嘉義市長黃敏惠提醒市民，居家隔離期間切記要好好觀察監測自己的身體狀況，若出現發燒、喉嚨不適、咳嗽或流鼻水等呼吸道症狀，應立即向衛生單位回報，切勿輕忽。（編輯：陳仁華）1110417

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