台東舊議會打造藝術文創基地 獲國發會補助經費

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縣議會舊址是建築工作者呂阿玉的代表建築，文化部補助經費修復，國發會今再補助新台幣500萬元整修舊宿舍，提供地方創生基地。

立法委員劉櫂豪今天邀請國發會副主委游建華會勘，針對縣府提案申請地方創生計畫-駐村空間規劃案，安排現場簡報。

劉櫂豪表示，他在民國103年推動提報「台東縣議會舊址」成為歷史建築，這建築是國科會數位典藏「台灣建築史」裡唯一台東人呂阿玉的建築作品，具有歷史價值，也對台東建築歷史具重大意義。

108年他爭取文化部補助1950萬元修復，110年再爭取前瞻建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫補助2900萬元，打造藝術文創展演空間、藝術工作坊等。為配合閒置設施活化使用，再向國發會爭取地方創生計畫補助500萬元，盼成為地方文創及吸引遊客的創生基地。

劉櫂豪表示，台東地區有許多深具歷史價值的歷史建築，包含台東縣議會舊址、民權里日式建築群、公東教堂、新港教會等，都積極爭取文化部及客委會等相關單位辦理修復並活化成為吸引遊客的重要據點。

民權里日式建築打造成為台東客家學堂、文化園區，公東教堂、新港教會做文物整理及修繕等，而舊縣議會修復、活化設施後，將成為台東藝術創生基地，讓文化交流更豐富，激發更多創作火花，帶動文創產業發展。

游建華允諾補助新台幣500萬元整修舊宿舍，吸引駐村藝術家和台東年輕人，成為吸引遊客的文創展演基地。（編輯：郭諭儒）1110419