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澎湖再添2確診 4天已累計6例

2022/4/19 19:41
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（中央社澎湖縣19日電）澎湖今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，2人是來自同旅遊團的20多歲女遊客，都屬輕症。澎湖自16日首傳確診案例後，4天已累計6例，

澎湖縣政府發言人陳其育在視訊記者會表示，今天新增2例COVID-19確診，是來自同旅遊團的20多歲女遊客，1例曾在14日台北與多名友人共餐，其中4人在台北確診，17日來澎湖旅遊，18日快篩陽性後，在澎湖醫院PCR採檢確診，Ct值14.3。

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另1例女遊客，今天上午出現喉嚨不適，經安排PCR檢測確診，Ct值25，屬輕症，病況穩定。澎湖縣政府表示，澎湖目前匡列138人，其中82人居家隔離，56人自主健康管理。

澎湖縣旅遊處長陳美齡在記者會中表示，澎湖海上花火節在經濟與防疫兩者考量下，如期舉辦，觀音亭園區實施全面實聯制，並在各路口設置實聯制管制站，每場次增加25名防疫專責管制人員協助防疫作業。（編輯：郭諭儒）1110419

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