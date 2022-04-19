疫情升溫 桃園將推幼兒急重症24小時照護等3計畫

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因應國內COVID-19疫情，桃園市政府將推出多元居家照顧、國小學童快篩及幼兒急重症24小時照顧醫院的緊急醫療等3個計畫，桃園市政府衛生局長王文彥19日表示，預計20日公布細節。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月19日

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）因應國內COVID-19疫情升溫，桃園市府將推出多元居家照顧、國小學童快篩及幼兒急重症24小時照顧醫院的緊急醫療等3個計畫，預計明天公布細節，提供桃園市民更全方位保護。

桃園市衛生局長王文彥今天下午在桃園市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，市府從明天開始，會把進行居家照護者的相關資料導入11家責任醫院，居家照護民眾除會接到疫調人員訪談電話，也會有醫院醫師及護理師進行初步評估。

王文彥說，依據計畫，護理人員會每天詢問確診者的起居及生活狀況，多數人在10天後就可回復正常生活，期間若有任何異狀，可透過視訊進行遠距醫療；另外還有300家診所及家庭醫師都可在有相關設備下進行視訊醫療，再透過領藥系統取藥，除了醫療照顧外，也將提供生活等照護。

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王文彥表示，若確診者為孩童，約有30%到40%會發燒，桃園市預計分成3大區域，由林口長庚紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院擔任夜間專科兒科醫院窗口，在非上班時間時，確診幼童若出現發燒以外症狀，可直接聯繫3家醫院進行諮詢，以獲得醫療協助。

王文彥指出，市府計劃推行的國小類普篩計畫，在與教育局協商後預計於26日開始執行，市府將在徵求家長同意後，針對小學生進行快篩，結果將可得知COVID-19疫情在國小學生族群的盛行率，將有助於推動疫情防治工作。（編輯：戴光育）1110419