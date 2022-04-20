竹縣中正國小居隔者班級數達標 21日全校停課1天

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣政府今天表示，竹縣新增暫停實體授課學校、班級，多數仍在疫調中，而竹北市中正國小因居家隔離者班級數量，已達教育部標準，全校明天暫停實體授課1天。

新竹縣政府提供新聞資料指出，竹北市的中正國小，因有1名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這名學生最後到校為4月19日，學生所屬班級今天起至4月29日暫停實體授課，因逢假日，將在5月2日復課。因學校的居家隔離者已達教育部規範，因此明天全校暫停實體授課1天，等待採檢結果出爐，仍在疫調中。

竹縣六家國小有2名學生確診（累計3人），其中有一班至4月24日暫停實體授課，另一班則至4月29日暫停實體授課，因逢假日，將在5月2日復課。優尼肯幼兒園有1名學生確診，衛生局疫調中，這班明天暫停實體授課1天。

竹東鎮的大同國小，有1名學生確診，這班明天起至4月30日暫停實體授課，因逢假日，將在5月2日復課。目前仍在疫調中。

縣府提醒民眾務必戴好口罩、勤洗手消毒、保持社交距離、落實實聯制，做好自身防疫措施。（編輯：張芷瑄）1110420