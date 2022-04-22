台中新增183例確診 阿妹演唱會市民染疫已39例

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市今天新增本土COVID-19確診個案183例，7例曾參加歌手張惠妹演唱會，累計已39例；而大里區1名幼兒園老師先前因阿妹演唱會確診而延伸的群聚案，目前也已累計32例。

台中市政府下午召開疫情指揮中心記者會，盧秀燕在會中公布，台中新增183例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中未滿12歲21例，12至64歲153例，65歲以上9例；從感染途徑來看，密切接觸者80例，感染源釐清中有103例。

在指標群聚案部分，盧秀燕表示，大里區頂尖幼兒園最早1名老師到台北參加阿妹演唱會確診後，今天又新增8例，累計已32例，其中5例老師、11例學生、16例為家庭群聚延伸；還有大甲媽遶境活動新增3例，累計4例；逢甲校友會群聚新增4例，累計10例；而阿妹演唱會今天新增7例，累計39例。

昨天1名員警確診後，今天新增2員警確診，盧秀燕說，豐原區50多歲男性是東勢分局警員，17日到確診朋友家泡茶，20日晚上感覺喉嚨卡，昨天到醫院採檢確診，目前匡列親友2人居家隔離，職場114人快篩皆陰性。

而南屯區30多歲女性是太平分局警員，盧秀燕表示，個案18日出現症狀，20日就醫採檢陽性，Ct值21，感染源調查中，目前親友5人居家隔離，職場79人快篩陰性。

台中市今天啟動輕症及無症狀確診者居家照護計畫，台中市民政局長吳世瑋在會中表示，下午2時為止，共有155名個案申請評估中，其中有87例符合規定進行居家照護。

對於台北市政府宣布國高中職學生不用進校措施，台中市教育局長楊振昇說，台中市目前不跟進。（編輯：郭諭儒）1110422