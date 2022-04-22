北市招募社區醫師 一人認養2個里整合居家照護

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市長柯文哲表示，因應確診者居家照護，市府與台北市醫師公會合作，招募社區醫師，每人認養2個里，整合居家照護及後端照顧，鞏固社區醫療。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。市長柯文哲表示，北市一開始的防疫策略是確診者一律送防疫專責旅館，避免衍生更多家戶感染，但現在確診人數攀升，防疫旅館不夠，策略改變。

柯文哲表示，現在確診者原則上居家照護，家裡環境不好隔離、有老人小孩、或確診者本身有其他疾病等較有風險的狀況再進防疫旅館，病情較嚴重的再送醫院，除了保留醫療量能，也讓防疫旅館成為緩衝。

因應確診者留在家的居家照護政策，柯文哲指出，市府與台北市醫師公會合作，持續招募社區醫師，每人認養2個里，整合居家照護的通訊診療及用藥，還有後端延續性照顧如健康與心理諮詢等。

台北市醫師公會常務理事洪德仁表示，社區醫師與區級關懷中心及聯合醫院體系聯合，若有醫療需求除了能就近求助，還能提供通訊診療，讓重症病患可以得到立即的醫療照顧。

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另一方面，媒體提問北市下週國高中實施線上教學演練的問題。副市長蔡炳坤強調，北市做的是線上教學演練 ，跟疫情停課標準沒有關聯性，已請教育局要讓教育部了解，並解釋北市一直都有在做線上教學，只是過去是讓學校自選時間，這次是國高中一起進行，教育部也尊重。

此外，媒體提問現在疫情升溫，小巨蛋活動是否照常舉辦或有限定人數等。副市長黃珊珊表示，小巨蛋5月份的5檔活動已取消4檔、1檔廠商評估中，6月再看疫情決定，現在辦大型活動要遵守中央防疫規範。（編輯：吳協昌）1110422