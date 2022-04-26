林管處輔導鄒族種段木香菇 香氣口感佳供不應求

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嘉義林管處輔導阿里山鄉樂野、達邦等鄒族部落，從事「林下經濟」種植段木香菇，用青剛櫟、楓香疏伐下來一段段木頭，植入菌種培養香菇。中央社記者蔡智明攝 111年4月26日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義林管處輔導鄒族發展林下經濟生產「段木香菇」，用疏伐的青剛櫟、楓香等段木種植香菇，產品擁有濃郁的香氣、厚實的口感，勝過用太空包種的，時常供不應求。

嘉義林區管理處副處長李定忠今天告訴中央社記者，2年前輔導阿里山鄉樂野、達邦等鄒族部落，從事「林下經濟」種植段木香菇，用青剛櫟、楓香疏伐下來一段段木頭，植入菌種培養香菇，口感濃郁，成為搶手的農產品。

阿里山鄉代表會副主席汪之龍接受中央社記者訪問表示，小時候阿公阿嬤就有種段木香菇，後來因木頭取得不易，加上太空包香菇崛起，就改種植其他經濟作物，林務局開始推廣林下經濟，部落因此選擇種段木香菇。

汪之龍說，阿里山有很多青剛櫟、楓香等樹木，林管處輔導部落疏伐木頭種植香菇，從砍樹讓樹走水、鑽洞、植菌、封蠟到採收，要6個月才能完成，費時、費工。過程中還要防止蛞蝓、螞蟻入侵，必須在菇寮四周灑石灰防治。但段木培養的香菇，香氣、口感都勝過用太空包種的。

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「段木香菇是最安全且無毒的農產品」阿里山鄉的居民陳源隆說，常有上山民眾來買香菇，都會問一句「香菇有沒有農藥」，鄒族的原住民就會開玩笑說，「香菇沒有農藥，但可以免費提供農藥讓你帶回去摻一摻」。

李定忠表示，林下經濟生產品項包含「段木香菇」、「森林蜜」及「金線連」，參與林下經濟栽植的林農，從一開始5名，目前已近20名，產品時常供不應求，預期阿里山地林下經濟生產將愈趨穩定。（編輯：郭諭儒）1110426

嘉義林管處輔導鄒族發展林下經濟生產「段木香菇」，用疏伐的青剛櫟、楓香等段木種植香菇，阿里山鄉民代表會副主席汪之龍（左）26日表示，段木培養的香菇，香氣、口感都勝過用太空包種的。中央社記者蔡智明攝 111年4月26日