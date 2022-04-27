疫情升溫 北市府：果菜批發市場擬以篩代隔

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（中央社記者劉建邦台北27日電）本土疫情升溫，台北市市場處今天表示，為避免染疫人數影響拍賣，果菜批發市場擬採「以篩代隔」政策，已規劃流程並送核定，核定後再與衛生局確認細節，就對外公布。

台北市長柯文哲昨天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，針對醫療、防疫人員等，居家隔離縮短為3天仍太多，因此疫苗公費接種第1、2、3、5、7類人員適用「以篩代隔」。

台北市市場處主任秘書高振翔今天接受媒體電話訪問時表示，北市府上午召開防疫會議時有討論「以篩代隔」，目前已制定相關流程，並呈報府級單位核定，後續將跟北市衛生局確認細節後，就會對外公布。

他說，為避免染疫人數影響拍賣業務，已要求台北農產公司訂定持續營運及人力備援計畫，包含延長拍賣時間、擴大預約交易、調節第一果菜批發市場到貨量分散至第二果菜批發市場或新北果菜批發市場、調度現有其他部門人員支援拍賣作業、召回退休拍賣員協助理貨及拍賣作業。

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北農主任秘書路全利接受電話訪問時表示，上午召開防疫會議有討論「以篩代隔」，北農會跟北市府主管機關協調，並依北市府訂定SOP（標準作業程序）執行。

北農統計至今天中午12時，累計確診人數共156人，包含第一果菜批發市場員工103人、從業人員47人，及第二果菜批發市場員工2人、派遣人員2人、從業人員2人，經調度人員後，批賣市場交易都有順利完成。（編輯：李亨山）1110427