柯文哲提軟性封城 林右昌：時空有點落差

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台北市長柯文哲拋「軟性封城」引熱議，基隆市長林右昌（圖）27日表示，目前已走入全民防疫和自主防疫階段，「動不動就談封城，好像覺得時空上有一點落差」，但適度採取必要防疫措施還是有必要。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月27日

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）台北市長柯文哲昨天提到「軟性封城」，基隆市長林右昌今天說，現在已經走入全民防疫和自主防疫階段，「動不動就談封城，好像覺得時空上有一點落差」。

基隆市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上記者會，媒體提問，柯文哲昨天表示，若病人數量大到醫院處理困難時，就會實施軟性封城，請教林右昌的看法。

林右昌表示，疫情變化非常快且隨時變化，就像在打仗必須隨時應變，基隆市府就是用這樣的態度，隨著疫情變化調整，不清楚柯文哲軟性封城的意思，後來看到台北市政府的說明，好像也不是要封城的意思。

林右昌說，未來不是走向封城，但有3條防線要做，第1、個人自我防疫工作要做好；第2、利用快篩試劑隨時自我監測健康狀況，陽性就走陽性通報專線PCR核酸檢測，確診就收治或居家照護；第3、民眾如果在一般場合，要隨時提高警覺，並保持安全距離。

林右昌指出，現在已經走入全民防疫和自主防疫階段，「動不動就談封城，好像覺得時空上有一點落差」，不過，採取必要防疫措施還是有必要。

此外，林右昌表示，基隆市居家隔離人數6648人，中央「3+4」政策上路之後，最新解隔人數為6517人，居隔人數剩下131人。

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對於有市民反映沒有收到居隔書，林右昌說，市府詢問中央回復「4月26日前已開立電子居隔書者，將由系統自動更新隔離迄日及取消隔離日後重新發送。已隔離逾3天者，一律以4月26日作為隔離迄日；隔離未達3天者，則隔離迄日由系統自動計算為接觸日次日起算3天。」

林右昌說，可能是有些民眾填寫電話資料時，在手機號碼的中間加了「-」符號，或是後面填寫其他號碼、家用電話等，影響中央系統簡訊發送，民眾可以撥打防疫專線2456-5861或2427-6154，市府會協助查詢解決問題。（編輯：方沛清）1110427