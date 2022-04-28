高雄地檢署首例個案 檢察官遭妻子傳染隔離確診

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄地檢署一名檢察官因其妻在21日確診，被匡列居家隔離，但當時篩檢陰性，不料昨天進行篩檢卻呈現陽性，成為雄檢首例確診個案，檢方目前已派員代為接手開庭。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情急速上升，昨天新增近9000個案例，高雄地檢署也發生首例檢察官確診，這名檢察官在妻子21日確診後，也被匡列居家隔離，但當時篩檢呈現陰性反應。不料他昨天再進行篩檢，卻呈現陽性反應，也成為雄檢內部人員首例確診。

高雄地檢署指出，這名公訴檢察官目前手上正處理高雄重大矚目案件，但因其妻子在21日就確診被要求進行居家隔離，檢方也緊急調派偵查組檢察官代為接手開庭。

不過，因這名檢察官在傳染高峰期時已先進行隔離，使雄檢其他檢察官和法官染疫風險大幅降低，但檢方為求謹慎，目前仍先要求同辦公室其他檢察官先行請假居家隔離，並派員加強清消。

此外，高雄地方法院新報到6名法警中，其中1人也在24日快篩呈現陽性，目前已先被隔離進行PCR篩檢，其餘5名同梯則通通被要求告假在家自主隔離或居家辦公。（編輯：黃世雅）1110428