快篩試劑實名制上路 彰化藥局請員警維持秩序

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）快篩試劑實名制開賣首日，彰化部分藥局為避開人潮，選在中午或下午才開始販賣快篩試劑；員林市有藥局販賣實名制口罩時，曾有客人為搶口罩大打出手，今年請員警到場維持秩序。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情本土流行，快篩試劑需求大增，家用快篩試劑實名制今天實施，每個身分證字號或居留證號僅能購買1次，1份5劑共新台幣500元，以身分證號尾數單雙號進行分流，今天僅開放雙號者購買。

彰化縣部分藥局昨天就已接到民眾詢問電話，為避開人潮，選在中午或下午才開放民眾購買快篩試劑，有民眾看到藥局有人在排隊，確定自己符合購買資格後趕緊加入隊伍，也有正在排隊的民眾發現人數不多，趕緊打電話叫親友也來排隊。

員林市天一藥局藥師洪章榮接受媒體聯訪時指出，上午一開賣沒多久，健保卡系統出現異常，所幸民眾都能諒解，也願意耐心等候。

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至於員林市的日信藥局員林店，販賣實名制口罩時，曾發生客人為搶口罩大打出手，藥師張維勳接受媒體聯訪時指出，今天開賣快篩試劑，擔心又有客人爭吵，特別請彰化縣警察局員林分局協助，派員警到場維持秩序。

張維勳指出，昨天就有民眾打電話詢問是否有賣快篩試劑，1天就接了100多通電話，藥局也接到通知下週供貨量還會增加，希望讓排隊民眾，人人都能買到快篩試劑。（編輯：黃世雅）1110428