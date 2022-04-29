花蓮新增272例確診 將開設PCR採檢站

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花蓮縣衛生局長朱家祥（右）29日下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會中指出，5月2日起至8日將在南、北區各開設1處家用快篩陽性PCR採檢站，北區為門諾醫院仁愛樓、南區為北榮玉里醫院。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年4月29日

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮縣今天新增272例COVID-19確診者，為緩解醫院急診室採檢壓力，5月2日起將加開南、北區PCR篩檢站，提供快篩陽性民眾篩檢，社區篩檢站5月9日起轉型只做PCR。

花蓮縣衛生局長朱家祥下午於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會指出，從4月1日起至今，花蓮總計篩檢3萬2162人，確診陽性共698人，陽性率為1.94%，其中又以花蓮北區陽性確診率較高，顯示北區是高傳播、廣泛性社區感染。

朱家祥指出，花蓮慈濟醫院昨天快篩1414人，47人陽性，經PCR確認42人陽性，因確診人數增高，快篩陽性到醫院急診做PCR人數增加，確實造成醫療量能壓力，社區篩檢站需轉型。

朱家祥指出，5月2日至8日南、北區將各加開設「家用快篩陽性PCR採檢站」，北區為門諾醫院仁愛樓，上午8時30分至中午12時；南區為北榮玉里醫院。

朱家祥指出，民眾若家用快篩、社區快篩站呈現陽性，須將陽性快篩試劑用夾鏈袋裝好，攜帶健保卡前往PCR採檢站進一步採檢，切勿搭乘大眾運輸工具。

朱家祥表示，現有社區篩檢站只提供抗原快篩，5月2日起至8日，分別由部立花蓮醫院、玉里慈濟醫院承接；9日起社區篩檢站轉型只做PCR篩檢，快篩由民眾自行檢測。

朱家祥說，花蓮火車站假日疫苗接種站正常開放，時間為30日、5月1日下午2時至晚間8時，不限數量、隨到隨打。

花蓮縣教育處統計，新增32名學生確診，13所學校暫停實體課程，教育處代理處長翁書敏指出，若家長憂心子女健康，可與校方協調，在家視訊上課，學校也會從寬認定，請假不列入出缺席及成績評量依據。（編輯：黃世雅）1110429