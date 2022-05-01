南市啟動勞動節輸運 接駁情形良好

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）因應勞動節台鐵不加班全面停駛，「後壁─善化」及「善化─台南」2條類火車替代路線，截至中午分別累計78人次及213人次，各站接駁情形正常，無明顯候車人潮。

因應台鐵不加班停駛，台南市政府日前規劃相關應變措施，上午副市長戴謙率交通局等單位實地視察各場站旅客接駁運輸情形。協助支援台鐵沙崙線替代接駁任務的台灣高鐵，也由總經理鄭光遠出席。

交通局表示，透過「協調整合替代運輸」和「大台南公車長途路線增班」兩大策略因應。交通部允諾南市府要求加開的「後壁－善化」、「善化－台南」2條類火車替代路線，截至中午12時分別累計78人次、213人次，各站接駁情形正常，無明顯候車人潮；另外，沙崙線接駁421人次。

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交通局長王銘德說，今天南市府交通局及嘉義區監理所分別成立應變小組，增派人手進駐各火車站協助民眾搭乘，將衝擊減到最低。另外，預期部份民眾改自行開車上路，大台南智慧交通中心也隨時監控路況，即時調控應變提供用路資訊。

台南市政府警察局表示，上午包括高鐵台南站、台南火車站、台南轉運站、新營轉運站及麻豆轉運站等重點交通場站周邊道路交通正常。另外，在台南火車站及善化火車站的類火車停靠站，乘客搭乘秩序良好，周邊道路交通狀況正常。（編輯：孫承武）1110501