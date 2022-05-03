台灣原住民族建構知識體系 專管中心揭牌啟用

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由東華大學原住民族學院承辦的「建構原住民族教育文化知識體系專案管理中心」3日揭牌啟用，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod（左6）主持儀式並致贈團隊成員聘書。（原民會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月3日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）東華大學原住民族學院承辦的「建構原住民族教育文化知識體系專案管理中心」今天揭牌啟用，原民會主委夷將．拔路兒表示，盤點原民相關文獻及檔案，建立雲端服務平台供全民運用。

原民會「建構原住民族教育文化知識體系中長程計畫」啟動，「建構原住民族教育文化知識體系專案管理中心」由國立東華大學承辦，夷將．拔路兒（Icyang．Parod）上午主持揭牌並致贈團隊成員聘書。

夷將‧拔路兒致詞表示，民國108年6月19日「原住民族教育法」修正公布，修正後的原教法第5條規定，中央原住民族主管機關應會商教育、科技、文化等主管機關，建構原住民族知識體系中長程計畫，並積極獎勵原住民族學術及各原住民族知識研究，以發展及厚植原住民族知識體系。

因此，委託東華大學辦理「建構原住民族教育文化知識體系專案管理中心」，由原住民族學院院長石忠山領銜擔任計畫總主持人，並邀請原住民族研究、教育、資訊科技和法律相關領域專家學者與實驗學校校長等32人籌組一支跨領域的工作團隊，並且依照各自的專長分成「行政管理」、「知識建構」、「課程應用」、「系統開發」及「法律諮詢」等分組。

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夷將‧拔路兒指出，除了設立專案管理中心，原民會也在今年4月11日核定補助政治大學、靜宜大學、暨南國際大學、台東大學、高雄師範大學、中山大學及中正大學等設置泰雅族、布農族、賽德克族、卑南族、魯凱族、鄒族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族等8族原住民族知識研究中心，透過專管中心啟用與各原住民族知識研究中心共同建構各族知識體系。

揭牌典禮特別邀請阿美族里漏（Lidaw）部落祭師團進行除穢祈福儀式，也由東華大學原住民民族學院舞團擔綱樂舞演出，為專管中心及相關人員獻上祝福。（編輯：黃世雅）1110503