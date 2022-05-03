苗栗醫院推動醫病共好照護 獲國家品質標章認證

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衛生福利部苗栗醫院社區健康中心與基層醫療院所合作，成立照護聯盟，建構「大雁伴小雁－打造醫病共好照護網」，提供以病人為中心的連續性、完整性照護，榮獲SNQ國家品質標章認證肯定。（苗栗醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月3日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）衛生福利部苗栗醫院社區健康中心與基層醫療院所合作，成立照護聯盟，提供病人連續性、完整性照護，並以「打造醫病共好照護網」主題，榮獲SNQ國家品質標章認證肯定。

苗栗醫院今天發布新聞稿指出，苗醫社區健康中心以「大雁伴小雁-打造醫病共好照護網」主題，參加由國家生技醫療產業策進會推動的SNQ國家品質標章認證，經國內各領域專家組成的陪審團嚴格審查，從上百件參賽作品脫穎而出，榮獲醫療院所類─醫院社區服務組的國家品質標章獎，院長李明輝昨天也代表北上接受總統蔡英文表揚肯定。

李明輝指出，苗醫為苗栗縣唯一的公立醫院，肩負公共醫療使命，致力於醫療服務品質提升，深入社區推動預防醫療、健康促進，守護民眾健康。

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李明輝表示，單打獨鬥的時代已經過去，苗醫目前與苗栗縣內50餘家基層院所共同簽署醫療合作，透過電子轉診和社群軟體，和基層醫師群即時通訊討論與回饋等機制，有效進行無縫接軌的整合性照護服務，同時也更深化雙方信任的夥伴關係，成功建構「大雁伴小雁-打造醫病共好照護網」，提供以病人為中心的連續性、完整性照護。

苗栗醫院表示，未來仍將持續配合衛福部政策，以高標準、高品質要求，深入各大小鄉鎮，提供民眾可近且方便的健檢服務，宣導雙向轉診、長照、失智等智能資源加值服務，提升雙向轉診品質，為守護民眾健康共同努力。（編輯：謝雅竹）1110503