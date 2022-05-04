余雅倩赴日參賽鏈球奪金又破全國 楊文科道賀

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹縣民余雅倩日前參加日本2022織田幹雄田徑紀念賽女子鏈球，以64公尺34打破全國紀錄並摘下金牌，新竹縣長楊文科透過視訊致賀，肯定她的努力。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，余雅倩日前到日本廣島縣參加2022織田幹雄田徑紀念賽女子鏈球，第1擲先擲出59公尺82，第2擲再往前推進擲出61公尺64，第3擲雖然失敗，第4擲則擲出64公尺34成績，奪下金牌，成績也成為亞洲年度排名第一。

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楊文科透過視訊電話關心余雅倩並祝賀奪金，他說，余雅倩曾就讀新竹縣芎林國小、芎林國中，目前就讀國立台灣體育運動大學，她去年在全大運擲出64公尺12打破全國紀錄，這次再突破她自己紀錄很不容易。

余雅倩表示，這次比賽她相當專注，對於當下突破紀錄並無太大感受，直到比賽後才感覺到興奮，也很開心，未來也將持續練習，提升自我實力，繼續為國爭光。（編輯：戴光育）1110504