廢保麗龍浮具難處理 台南推回收利用新模式

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台南地區淺海浮筏式牡蠣養殖產業每年約產生20公噸廢棄保麗龍浮具，市府除規劃修法禁用，並與研發改良塑膠海廢處理技術的民間廠商合作，將廢棄保麗龍回收再製成塑膠原料，可供摻雜至其他塑膠原物料，製成品質要求較低的塑膠製品。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月4日

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南地區淺海浮筏式牡蠣養殖產業每年約產生20公噸廢棄保麗龍浮具，市府除規劃修法禁用，並與研發改良塑膠海廢處理技術的民間廠商合作，將廢棄保麗龍回收再製成塑膠原料。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台南從事淺海浮筏式牡蠣養殖的漁民，每年會將使用2至3年已不堪使用的保麗龍浮具帶回集中，並由市府委託廠商進行去化，每年數量約20公噸。

台南市農業局指出，這保麗龍浮具因附著沙土、藻類等雜質，處理較困難，市府往年以每公噸約新台幣5萬元單價，委託廠商去化成為次級原物料，供摻雜至其他塑膠原物料，製成品質要求較低的塑膠製品，今年有廠商主動與市府接洽合作，願意承擔及協助解決這些造成困擾的海洋廢棄物。

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台南市農業局指出，已協助金門、馬祖、澎湖、新竹、台中等沿海解決海廢問題的光寶科技，透過研發出先進的塑膠改良技術再製為原料，目前正準備將努力成果推展至更多地區，此次並與台南在地廠商合作，以減少運送保麗龍的成本與碳足跡，盼以創新商業模式，將海廢變成可循環再利用的資源。

台南市農業局長李建裕表示，市府規劃未來將修法禁用保麗龍當作淺海浮筏式牡蠣養殖浮具，推廣使用其他硬式改良浮具或新式蚵棚來替代，但在尚未完全禁用保麗龍前，保麗龍海廢有效回收及循環再利用仍為重要課題，期許漁民主動落實回收，保持海岸環境整潔，並建立循環經濟架構。（編輯：黃世雅）1110504