國民黨新北市議員第9選區初選民調 黃心華勝出

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）中國國民黨新北市委員會今天公布，新北市議員選舉第9選區初選民意調查結果，由國民黨智庫副執行長黃心華出線，將連同現任市議員陳儀君、劉哲彰，呈報中央提名審查小組提名。

國民黨新北市委員會上午在市黨部會議室公布新北市議員第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）初選民調結果。

市黨部主任委員黃志雄、選監小組委員李世仁、沈滄海、民調專家、民調機構及參與初選人見證下，公布民調結果。

市黨部表示，預計在新北市第9選區提名3席，除2名現任市議員陳儀君、劉哲彰。另1席經民調結果由國民黨智庫副執行長黃心華出線，共3人將報請中央提名審查小組通過提名。

國民黨在市議員選舉第9選區初選，現任市議員不必參加初選，民調共4人搶1席提名席次，中央大學土木工程博士、前行政院長張善政、前台北市長郝龍斌推薦的黃心華勝出；前新北市政府副發言人蔡畹鎣、前國民黨主席洪秀柱秘書李珮媜、國民黨新店區黨部委員游皓麟落敗。

黃心華在臉書Facebook表示，感謝一路走來，所有的支援與協助，未來將更努力提出具體主張，爭取當選。並感謝其他3名可敬的對手，共同完成高水準的良性競爭。

被外界認為是「侯家軍」的蔡畹鎣也在臉書說，結果沒有如大家想像，也許暫時打上逗號，但在公共服務的這條路上，她還會繼續。李珮媜說，感謝外界一路來的支持、幫助的朋友，因努力不夠而辜負大家的期望。（編輯：方沛清）1110505