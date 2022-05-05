解決鳳山淹水 高市府：曹公圳分洪工程已達99%

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為解決高雄鳳山區忠孝、曹公及鎮西等里逢暴雨就易積水問題，高雄市政府110年啟動曹公圳分洪工程；副市長林欽榮（中，手持麥克風者）5日前往視察，並表示，工程進度達99%，已起到分流效果。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）為解決高雄鳳山區忠孝、曹公及鎮西等里逢暴雨就易積水問題，高市府去年啟動曹公圳分洪工程；雨季將至，高雄市副市長林欽榮今天視察表示，工程進度達99%，已起到分流效果。

林欽榮今天率高雄市政府水利局長蔡長展前往曹公圳視察分洪工程，並在臉書（Facebook）發布視察成果。林欽榮表示，目前工程進度達99%，主要分洪渠道工程已完成，已起到分流效果。至於周邊設施銜接處理及欄杆設施，及河岸周邊環境綠美化工作，則要求加速趕工，預計5月中旬完工開放。

林欽榮說明，鳳山地區因整體地勢北高南低，加上曹公圳下游大港圳通水斷面不足，排水支流複雜，一遇短延時強降雨即易造成曹公圳周遭忠孝里、曹公里及鎮西里等地區積淹水，因此市府著手規劃「曹公圳分洪工程」，去年10月開工。工程以鳳山區仁義街為界，將仁義街以東地表逕流往東排放至鳳山溪，降低下游大港圳及寶珠溝排水系統負擔。

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經過半年多工期，林欽榮今天說，工程已完工在即，可望改善曹公圳周遭積淹水現況，且工區範圍內已有設置即時監視系統，可在第一時間將水情狀況回傳至「高雄市水情e點靈」Line APP，藉由智慧監測、智慧防汛，充分掌握現場即時水情警戒。水利局也早已啟動汛期整備工作，強化水利工程效能。

林欽榮也提醒，市府今年度防水閘門已開始受理申請。繼去年高雄率先啟動補助市民建置防水閘門，去年共有383件，申請踴躍，今年度再編列1000萬元，申請期限至7月31日，只要申請人戶籍地設置在高雄市即可辦理，住宅最高可申請新台幣3萬元補助。希望除既有排水工程之硬體手段外，也透過防水閘門之非工程手段降低低窪地區市民因積淹水造成的財產損失。（編輯：陳仁華）1110505