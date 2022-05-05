綠營選舉民調遭干擾 屏東黨部請中央研討提名辦法

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）民進黨萬丹、內埔鄉長初選民調昨天完成第1階段電話民調，黨部接獲許多民眾投訴，民調期間頻遭不明「防疫宣導」干擾，縣黨部已建議黨中央研討提名辦法，以求選舉的公正性。

民進黨萬丹鄉長初選為現任代表會主席簡天屏與現任鄉代表李麗卿的競爭，內埔鄉則是前鄉長沈商嶽挑戰現任鄉長鍾慶鎮，昨天進行第1階段電話民調，都在民調時間內達成1068份有效樣本數。

民進黨屏東縣黨部主委許展維表示，7日將進行第2階段的黨員投票，後續由縣黨部在9日上午開封計算民調成績後，依民調70%黨員投票30%加總成績，決定2鄉提名人選。

許展維表示，昨天進行民調時，有不少鄉民家中電話受到「防疫宣導」電話的干擾，不少民眾昨天和今天都向黨部投訴，並提供了100多支的干擾電話號碼，有鄉民說，掛斷了電話又響，1個小時干擾電話20、30通，他自己的服務處電話也遭到干擾。

Facebook「萬丹交流地」有民眾將被干擾情形po上網後，不少鄉民留言也受到「防疫宣導」電話的干擾，有人說「吵了一個晚上」，也有人乾脆將電話線拔掉。

許展維表示，黨部將民眾提供的電話號碼送警方調查，警方發現多是來自韓國或中國大陸的境外電話，而且許多電話號碼都是被警方列管的詐騙電話號碼。

許展維表示，約10天前萬丹鄉就出現假民調的電話，黨部對有心人士企圖干擾民調的行為發聲譴責。

許展維說，除了民調遭駭客干擾外，初選的民調採用家用電話，且必須要達1068份的有效樣本，但有些鄉鎮市家用電話不到這個數字，黨部已向黨中央建議，研討改善黨內初選提名辦法，為地方舉薦良才把關。（編輯：黃世雅）1110505