台南第2代智慧停車柱 充電功能上線

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台南市長黃偉哲（右）6日出席在永華市政中心舉辦的第2代智慧停車柱上線記者會，了解提供電動車隨停隨充設備使用方式。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月6日

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府與宏碁智通公司合作建置結合充電功能的第2代智慧停車柱，第1階段共491座今天正式上線，其中12座提供電動車隨停隨充服務，未來將再陸續增設智慧充電停車格位。

台南市長黃偉哲下午在永華市政中心舉辦的第2代智慧停車柱上線記者會致詞表示，台南的道路相對其他縣市較為狹窄，可增加的路邊停車格位有限，如何進一步提高周轉率來增加停車供給，一直是市府重要任務，而智慧交通也是市府打造宜居城市重點發展方向。

他說，台南市於107年率全國之先採用促參BOT方式建置第1期「智慧路邊停車計費系統」，導入物聯網感測科技與新式管理模式強化交通管理，第2代智慧停車柱更結合電動車充電、環境監測與資訊看板等升級服務，希望讓市民體驗智慧停車升級後帶來的高效智慧城市應用。

台南市交通局長王銘德表示，第2代智慧停車柱除了提供自動計費、現場繳費、即時格位資訊發布服務外，其中12座另外提供充電設備，提供電動車隨停隨充便捷服務，預計到112年4月底前將陸續完成60個智慧充電停車格位。

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王銘德表示，智慧充電停車格位並非電動車專用，為兼顧非電車臨停權益，第1小時內仍維持一般停車費率，同時保障各式特種車輛優惠權益，第2小時起才收取差別費率（每半小時新台幣15元），以提高周轉率來保障電動車充電服務。

他說，若特種車輛想要繼續享用停車優惠，第2小時起可選擇鄰近一般車格停放。另外，充電服務費採使用者付費原則，實際使用充電服務的車輛計收每分鐘1元充電服務費，正式上線的前3個月給予9折優惠。（編輯：謝雅竹）1110506