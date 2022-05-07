台東年底基層選舉 民進黨首次提名「百花齊放」

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）年底基層選舉民進黨台東縣黨部日前完成提名，除提名13名外也將徵召洪宗楷參選台東市長，民進黨在台東首次「百花齊放」鄉鎮市長、村里長、縣議員和代表都有提名。

民進黨日前完成年底公職人員提名作業，過去台東至多僅提名2席縣議員，這次多達6名參選人，村里長部分同樣提名多人，連蘭嶼鄉也首次提名村長參選人。

民進黨台東縣黨部執行長簡維國接受中央社記者電話訪問表示，民進黨基層選舉首次「百花齊放」，包括縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長都有提名人，值得一提的是台東縣議員共提名6名參選人，歷年來最多，過去最多只提名2人。

他說，台東縣議員第1選區（台東市）提名的有尋求連任的黃治維、市民代表轉戰的余振維、曾任立委劉櫂豪秘書的林文隆及民進黨台東縣黨部執行長簡維國角逐。

第2選區（卑南鄉）有任期將期滿的卑南鄉長許文獻轉換跑道繼續為卑南鄉奮鬥；第4選區 （台東縱谷）由立委劉櫂豪的縱谷線主任林金樺披綠袍力拚一席。

台東市民代表提名部分，第2選區王泰捷，第3選區陳金溪、趙韋童，第4選區蔡政家。卑南鄉鄉民代表第3選區馬亦廷。村里長提名部分，台東市豐榮里施皓軒、蘭嶼紅頭村長蕭春祥。

簡維國表示，另外鄉鎮市長部分將徵召行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷。

民進黨台東縣黨部主委、立法委員劉櫂豪表示，民進黨在台東這2年積極與社會連結，展現親和力，深獲許多好朋友肯定，這次登記是歷年最踴躍的一年，也是提名最多的一次，期待參選的夥伴都能高票當選，讓台東有更多元的聲音與改變。（編輯：郭諭儒）1110507