澎湖博物館月活動 「澎博寶藏嶼民共享」登場

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2022博物館月「澎博寶藏，嶼民共享」系列活動登場，7日由澎湖縣政府文化局長洪棟霖（中）等人共同為活動揭幕。中央社 111年5月7日

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（中央社澎湖縣7日電）澎湖博物館月系列活動「澎博寶藏，嶼民共享」登場，澎湖文化局長洪棟霖今天表示，各社區與廟宇都有在地文化的珍貴寶藏，縣府正進行澎湖的文物普查，讓地方文化能保存傳承。

5月是博物館月，澎湖文化局「澎博寶藏，嶼民共享」系列活動，今天由洪棟霖、立委楊曜助理段湘玲、縣議員蘇陳綉色等人共同為博物館月系列活動揭幕。

啟動儀式活動中，傳統三通鼓及電音三太子踏涼傘表演，風櫃等15個社區文化場館也推出在地特色產品。母親節將至，在場的媽媽們也獲贈康乃馨。

洪棟霖表示，澎湖文化底蘊深厚，除了博物館與地方文化館外，各社區與廟宇都有在地文化的珍貴寶藏，更是文化推展基礎的生命力，展現常民的多元生活文化，鼓勵民眾一起來發掘體驗。

洪棟霖說，澎湖正全面進行全國首創的宮廟文物普查，其中馬公市己完成，今年進行湖西、白沙、西嶼、望安及七美鄉的文物普查，讓地方文化歷史得以保存傳承。

「澎博寶藏，嶼民共享」包含社區文化小市集、AR/VR體驗、文澳社區走讀與博物館月主題講座等15項系列活動，將陸續推出至6月1日止。（編輯：郭諭儒）1110507

澎湖文澳祖師廟所供奉的清水祖師爺7日參與博物館月「澎博寶藏，嶼民共享」系列活動，由澎湖縣政府文化局長洪棟霖（前左）扶尊安座，供民眾擲筊祈福。中央社 111年5月7日