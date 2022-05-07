屏東黑鮪魚季開幕 到東港吃合法漁獲助永續發展

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屏東黑鮪魚文化觀光季7日舉行開幕典禮，縣長潘孟安（中）頒發「第一鮪」榮耀，包含今年拔得頭籌的「榮漁滿號」船長陳金平，由妻子鄭巧屏（左）代領，及第一鮪得標的佳珍海產餐廳董事長蕭受發（右）。中央社記者李卉婷攝 111年5月7日

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東黑鮪魚文化觀光季今天開幕，至今邁入第22年，漁業署代理署長范美玲出席活動表示，到東港吃有身分證的黑鮪魚，支持漁業永續發展。

開幕典禮中，由縣長潘孟安頒發「第一鮪」榮耀，包括今年拔得頭籌的「榮漁滿號」船長陳金平，由夫人鄭巧屏代為領取，及第一鮪得標的佳珍海產餐廳。

漁業署代理署長范美玲致詞指出，因為漁民配合、政府努力，太平洋鮪魚捕撈配額從原先的1700公噸，提升為1900公噸。

范美玲呼籲消費者，合法捕撈的黑鮪魚，每隻都有身分證，消費者吃合法捕獲的黑鮪魚，不僅支持漁民，也等於幫助漁業資源永續發展。

潘孟安表示，黑鮪魚季從最初行銷漁產到宣導海洋生態環保、結合在地文化，縣府投入心力、注入創意，豐富黑鮪魚季文化意涵，帶動地方觀光產值，每年只要黑鮪魚季一到，大家就知道來東港，不只是品嚐海鮮，還可以規劃小旅行，或深度體驗在地文化，讓黑鮪魚季更具意義。

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今年黑鮪魚季特別推出「屏東限定黑鮪魚季烏龍茶燒酎」紀念酒，潘孟安說，即日起至7月3日活動期間，在新園、東港、小琉球、林邊餐廳單筆消費滿新台幣2000元、伴手禮單筆消費滿1000元或住宿單筆消費滿1200元，憑發票或收據至18間紀念品加購兌換點店家，只要加價100元，即可獲得1瓶，數量有限換完為止。

另外，近期因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，縣府評估後，原本於今天晚間舉行的「海洋音樂會」決定延期，將視疫情狀況再擇期舉辦，相關活動仍持續辦理，把影響降到最低。（編輯：謝雅竹）1110507