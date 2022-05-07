更多編輯台推薦新聞：
診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增4萬6377例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬6377例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

母親節受疫情影響 高雄各大商圈週末人潮減3至4成

2022/5/7 17:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄7日電）母親節遇上疫情升溫，高雄市今天各商圈逛街人潮較以往減少3到4成，更有餐廳接到取消訂位電話；對比往年多人訂桌過母親節，旗津街頭也顯得冷清，不少民眾選擇買外帶在家過節。

母親節週末遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，打亂許多民眾慶祝計畫。高雄市政府觀光局人員告訴中央社記者，今天高雄天氣炎熱，白天各地景點人潮普通，預計到傍晚、晚餐過後人潮才會比較多。

關於各商圈情況，大高雄市觀光商圈總會長王文雄告訴中央社記者，今天各地逛街人潮少掉3到4成，餐廳也接到不少電話要取消今、明天母親節聚餐的訂位，整體現場用餐人潮都比較少，不過外帶則有稍微增加。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說，疫情不斷升溫，很多民眾怕怕的、不太敢出門過母親節。今天旗津都沒有人，對照往年很多人會訂桌慶祝，今年顯得非常冷清，只有少數人來外帶海產回去。

大型複合式Outlet商場SKM Park表示，近幾天在美食街現場用餐人數都有減少，但整體逛街人潮沒有太大改變。因應疫情變化，各餐廳紛紛推出外帶自取餐點、祭出優惠價格，減少對生意的影響。還有港式點心店推出持小黃卡證明接種2劑以上疫苗，可享飲品買一送一的活動，吸引民眾造訪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

義享時尚廣場表示，母親節將至，這週末人潮與上週末相比反而比較多，但相較往常母親節，預約訂餐人數有稍微下降，現場用餐人數也不像以往會坐滿，僅有大約7、8成人潮。不過不少餐廳有提供外帶服務、祭出優惠，整體外帶業績表現約成長40%。

因應疫情，高市今天多處有活動取消，包含經發局原定在旗津豐收廣場邀請明華園歌仔戲演出的「商圈節電贈好禮」活動；高雄市議會原定晚上在市立文化中心圓形廣場舉辦「邀請母親來看戲-馨香五月，母愛永恆」活動，由明華園戲劇總團演出「劍神呂洞賓」，也因疫情取消。（編輯：謝雅竹）1110507

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族