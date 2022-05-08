社福長照再升級 澎湖「享居社福養生園區」動土

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（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣社福長照再升級，首座多功能綜合型「享居社福養生園區」，今天動土，預計民國112年底完工，屆時將提供老少一個完善的居家式生活空間。

澎湖「享居社福養生園區」今天由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳政杰與陳振中等多位議員共同祈福動土，預計112年底完工，議長劉陳昭玲更以在地居民，將率先申請進住。

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賴峰偉表示，澎湖65歲以上老人已近1萬9000人，老年人口比率達17.88%，顯見長者照顧的需求迫切，新建園區在完工後，可紓緩長者長照與幼兒托育等服務需求，尤其未來議會的定期大會，也可考慮移師到園區內來辦理。

縣府表示，「享居社福養生園區」座落在鼎灣廢棄營區，佔地有1500坪，總工程費新台幣2億3470萬元，分別由中央補助1億2000萬元，餘由縣府運用公益彩券盈餘支應，將興建3層建築物，園區規劃有110床，供日間照顧中心、住宿型長照服務、健康長者社區住宿專區、銀髮族運動中心、托育資源中心、輔具服務暨復健中心、社區日間作業設施服務、失智症團體家屋、實物銀行等。（編輯：陳仁華）1110508