竹山鎮首座大型親子公園 有望112年啟用

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投縣政府、竹山鎮公所規劃竹夢親子公園，南投縣長林明溱今天踏勘預定地，全案著手規劃設計，8月、9月發包工程，配合公墓遷葬作業，預計明年完成竹山鎮首座大型共融公園。

南投縣政府斥資新台幣5888萬元在名間鄉打造親子生態園區，擁有共融式遊戲場、巨無霸溜滑梯、落羽松環狀步道等，去年12月啟用後受好評，林明溱先前進一步透露規劃在竹山鎮、草屯鎮等地繼續設置，因此，今天到竹山鎮會勘「竹夢親子公園」新建工程。

林明溱與國民黨立法委員許淑華、竹山鎮長陳東睦、縣府建設處長李正偉、民政處長吳燕玲等人，實地了解公園預定地，及一旁公告禁葬滿10年的竹山第一公墓、公告遷葬起掘無主墳墓等現況，林明溱說，親子公園不是蓋在公墓，而是利用遷葬後的土地闢建停車場。

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林明溱接受媒體聯訪表示，竹夢親子公園由竹山鎮公所命名，公園旁雖是竹山第一公墓，但基地並非墓地，而是大片竹、木綠地，鎮公所為讓民眾停車方便，同時規劃遷葬公墓，在公園旁設置大型停車場，更要將已妥善遷葬的公墓淨空，可進一步規劃其他用途。

根據建設處簡報，竹山鎮竹夢親子公園面積約1公頃，開發經費5000萬元，利用環境特色及原有地貌規劃共融式親子遊戲場、大型溜滑梯、花田、草地、竹迷宮及適合滑板、滑輪的山丘遊戲區等，滿足不同年齡兒童的溜、走、爬等肢體活動需求。（編輯：謝雅竹）1110510