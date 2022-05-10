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花蓮瑞穗西瓜異常裂果 農委會公告現金救助

2022/5/10 17:15（5/10 17:21 更新）
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花蓮大西瓜進入採收期，不過瑞穗鄉種植的西瓜出現異常裂果等情形，農委會公告瑞穗鄉瓜農可申請現金救助，額度每公頃新台幣6萬元。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月10日
花蓮大西瓜進入採收期，不過瑞穗鄉種植的西瓜出現異常裂果等情形，農委會公告瑞穗鄉瓜農可申請現金救助，額度每公頃新台幣6萬元。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月10日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮大西瓜進入採收期，不過瑞穗鄉種植的西瓜出現異常裂果等情形，農委會公告瑞穗鄉瓜農可申請現金救助，每公頃新台幣6萬元，公所受理期限至5月19日止。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，受到2、3月多日降雨影響，瑞穗鄉西瓜出現異常裂果等情形，為讓受災農友儘速復耕，保障收益，向農委會爭取救助。

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農委會公告瑞穗鄉西瓜為農業天然災害現金救助地區，受災農友可自今天起至5月19日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日則順延至次一上班日），到鄉公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

花蓮縣農業處長陳淑雯說明，依農業天然災害救助辦法規定，瑞穗鄉受損西瓜救助額度每公頃為6萬元，農友損失率達20%以上者，檢具相關文件至土地所在地的公所辦理。（編輯：謝雅竹）1110510

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