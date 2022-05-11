台南防疫計程車量能充足 再招募24輛備援

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（中央社記者張榮祥台南11日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化迅速，台南今年春節期間防疫計程車逾70輛，如今隨著就醫交通規定放寬，台南防疫計程車只剩34輛上線服務，市府仍再招募24輛備援。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，市府緊盯防疫計程車量能，今年農曆春節期間因大量防疫旅館及採檢接送需求，全市上線防疫計程車逾70輛。

不過，中央流行疫情指揮中心逐步鬆綁各項防疫規定，放寬就醫交通方式，可採步行、自行駕車或同住親友接送等，不再硬性規定由防疫車隊接送，且以快篩取代核酸檢測（PCR），減少外出採檢次數，台南防疫計程車需求大幅減少。

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交通局長王銘德表示，台南市確診人數相對較少，目前全市34輛防疫計程車量能足可因應，近日每車每日平均出勤4至5次，顯示供需平衡合理，但公共運輸處日前仍招募台南6家衛星計程車隊駕駛，如今已有24輛計程車隨時增援上線服務。

王銘德說，防疫車隊駕駛必須完成專業教育訓練、注射3劑疫苗，載客過程全程戴口罩及穿著市府配發防護衣、手套、護目鏡等配備，車輛內部裝設透明隔簾，行車途中開窗保持車內空氣流通，落實清消作業。（編輯：陳仁華）1110511