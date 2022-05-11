台南打疫苗送快篩試劑措施奏效 長者接種成長20%

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例今天創新高，首度突破2000例，但市府啟動65歲以上長者打疫苗送2劑快篩試劑措施也奏效，9日和10日累計2748人接種，成長20%。

台南市長黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，台南市新增2073例確診，男女比例平均，絕大多數是無症狀或輕症，但病例數持續增加，仍對民眾帶來影響和衝擊。

不過，市府9日祭出65歲以上長者打疫苗送2劑快篩試劑措施奏效，黃偉哲表示，長者接種疫苗較踴躍，9日和10日累計2748人施打，較上週同期成長20%。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，台南市今天新增2073例確診病例中，男性1071例、女性1002例，年齡介於未滿10歲至90歲以上，發病日介於5月2日至10日，81.9%於9日及10日發病，714例無症狀。

台南市65歲以上長者（含55歲以上具原住民身分者）於3月10日至5月31日期間接種COVID-19疫苗，不限接種廠牌及劑次，可領取新台幣500元禮券或禮品。（編輯：陳仁華）1110511