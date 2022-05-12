花蓮騎樓攤商頻遭開罰議員籲顧生計 縣府允研議

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花蓮縣議會12日進行縣政總質詢，民進黨籍議員莊枝財質詢時指出，接獲市區幾間攤販陳情遭報復性檢舉，被開10幾張罰單，建議縣府制定騎樓管理相關自治條例，在不影響通行前提，讓商家維持生計。中央社記者張祈攝 111年5月12日

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣議員莊枝財今天質詢指出，多間攤販陳情指稱遭報復性檢舉，被開10幾張罰單，建議縣府制定自治條例，在不影響通行前提，讓商家維持生計。花蓮縣長徐榛蔚允諾，將研議。

花蓮縣議會今天縣政總質詢，民主進步黨籍縣議員莊枝財表示，接獲攤商陳情，指稱中山路人行道旁騎樓去年開始陸續有人檢舉攤商在騎樓擺攤，警方先是好意勸導沒開單，檢舉民眾持續打電話，直到某間店被開10多張罰單才罷休，直呼「簡直是報復性、惡性檢舉」。

花蓮縣警察局統計，花蓮市中山路、林森路至商校街路段騎樓是檢舉熱區，今年1到4月，民眾檢舉騎樓設攤計112件，獲報後會先勸導內縮至店內；不過，也有少數未完全內縮，持續遭檢舉，共舉發37件。

莊枝財指出，花蓮縣政府未訂定騎樓管理相關自治條例，警方接獲檢舉，依道路交通管理處罰條例開罰，可處新台幣1200元至2400元罰鍰。

莊枝財表示，大法官釋字第564號解釋理由書說明「騎樓通道建造係為供公眾通行之用者，所有人雖不因此完全喪失管理、使用、收益、處分之權能，但其利用行為原則上不得有礙於通行」，建議比照高雄市訂定自治條例，在不影響行人通行前提，開放騎樓設攤，維持生計。

徐榛蔚答詢，騎樓使用權為公用，花蓮市區交通繁重，須全盤檢討，將參酌各縣市做法再研議。

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花蓮縣政府建設處長鄧子榆會後接受媒體聯訪指出，大法官解釋表示所有權人可使用騎樓，但警方仍依道交條例將騎樓納入道路一部分，設置障礙物、作為工作場所等影響通行可以取締，確實經常發生爭議。

鄧子榆表示，目前外縣市有2種方式，高雄自治條例規定通行寬度達1.5公尺，商家可做延伸性使用；雙北訂有攤販管理辦法，部分路段開放申請設攤，會蒐集各縣市方案，跨局處研議。（編輯：戴光育）1110512