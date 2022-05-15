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台南降雨未致災 黃偉哲視察永康抽水站防汛

2022/5/15 14:21
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）今年第一道梅雨鋒面為台南帶來降雨，至今並未造成災情，台南市水利局在降雨趨緩後已解除三級開設，台南市長黃偉哲今天前往永康分洪抽水站視察防汛整備，要求對降雨嚴陣以待。

黃偉哲在永康分洪抽水站聽取水利局人員簡報後表示，今年第一波梅雨鋒面目前雨勢減緩，水利局也已解除三級開設，但根據氣象預報，已南下的鋒面下週會再北返，屆時仍將影響台南，而台南市易淹水地區占全國約3成左右，這次雨勢目前為止沒有傳出災情，希望市府人員面對強降雨仍要嚴陣以待。

台南市水利局副局長詹益欽表示，目前永康分洪抽水站8部抽水機組功能全部正常，抽水量最高可達到每秒32噸，有效加速抽排當地的積雨水。

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詹益欽指出，目前台南共有59座抽水站，水利局自民國108年以來，已完成9站老舊機組更新完工，今年會陸續更新仁德田厝抽水站、安平抽水站、新市大洲抽水站的老舊機組，總投入經費達新台幣5.7億元，易淹水點亦已預先部署454台大型移動式抽水機。

黃偉哲表示，永康分洪抽水站是為防範永康區三民里、蔦松里區域淹水設置，其中2組較老舊機組，市府已經更換，未來還會再增設1條排水管線，確保積水能及時排出，讓在地居民放心，市府並會持續積極向中央爭取經費，辦理各地抽水站機組汰舊換新。（編輯：陳仁華）1110515

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