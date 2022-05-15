密切接觸者居隔將鬆綁 嘉市建議2天須快篩1次

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）中央欲推動疫苗打滿3劑即可免居家隔離改採自主防疫或自主健康管理政策，嘉義市衛生局長廖育瑋今天建議密切接觸者應每2天快篩1次，或有症狀即須快篩，確定陰性才能出門。

中央流行疫情指揮中心今天與各縣市政府召開視訊會議，主要商討有關「居家隔離與接觸者匡列新制」、「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」2大議題。

嘉義市長黃敏惠表示，有關65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物，並免除事後PCR，這才是守護民眾健康的最佳作法，治療效果更好、行政手續更單純，民眾才能更安心。

黃敏惠特別向中央呼籲，嘉義市是雲嘉南的醫療中心，兼顧外縣市的醫療量能，平日鄰近縣市來嘉義市就醫占全體醫療比例的53%，因此，中央配發給嘉義市的抗病毒藥物，不應以嘉義市確診者人口數計算，應參考前1週或前2週的使用量配送，避免排擠到市民用藥的權利。

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中央欲推動疫苗打滿3劑即可免居家隔離、改採自主防疫或自主健康管理政策，廖育瑋建議密切接觸者均應做好自主防疫，應每2天快篩1次，或有症狀須快篩，確定陰性才能出門。

另外，引起熱烈討論的「快篩陽性即為確診者」，廖育瑋建議，快篩陽性民眾在視訊診療中或是現場診療中，與醫師達成共識，「民眾認同自己確診、醫師也認為確診」，快篩陽性即確診就確定；若民眾與醫生有不同見解，或是民眾須要法律證明文件，民眾就須進行PCR採檢。（編輯：陳仁華）1110515