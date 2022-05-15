中市103歲阿公確診 輕微肺炎送醫插管治療病況穩定

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台中市長盧秀燕（螢幕右）15日以視訊方式主持台中市疫情指揮中心線上記者會時指出，新增COVID-19本土確診個案4029例，其中包含1名103歲的男性。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月15日

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市今天新增本土確診個案4029例，市長盧秀燕表示，其中1名個案是103歲男性，因胸部X光片檢查有輕微肺炎，目前收治中國附醫進行預防性插管治療，病況穩定。

盧秀燕下午以視訊方式主持台中市疫情指揮中心線上記者會時指出，台中市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案4029例，其中包含1名103歲的男性，這名阿公目前由醫院全力治療中，祝福阿公挺過難關，早日康復。

盧秀燕表示，台中市首創快打站接種服務，近1年共辦理3913場次，昨天開設近期最後一次快打站，有9244名年輕人冒雨出來施打第3劑疫苗；截至目前，台中市疫苗第1劑涵蓋率為90.19%，第2劑涵蓋率為85.02%，第3劑涵蓋率為66.13%，皆優於全國平均，市府會繼續努力推進，也感謝市民配合增進城市防護力。

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在專責病床供應量能方面，台中市政府衛生局長曾梓展指出，台中市專責病床數共942床，其中可使用數為506床（53.72%）；台中市的兒童專責病房部分，分別為台中榮總21床、中國醫藥大學附設醫院27床，由於台中未出現兒童確診中重症個案，目前這些床位仍由醫院彈性使用。

至於103歲的確診個案，曾梓展表示，個案未施打疫苗，平常身體健康，只有高血壓病史，12日出現咳嗽及胸痛症狀，在家快篩陽性，送往中國附醫進行核酸檢測（PCR）確診，因胸部X光片檢查有輕微肺炎，目前收治中國附醫進行預防性插管治療，病況穩定。（編輯：陳仁華）1110515