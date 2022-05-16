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網賣未有核准字號動物藥品觸法 屏東接獲8件

2022/5/16 14:32
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東有飼養觀賞魚的民眾，日前經網友推薦購買「日本黃粉」治療皮膚病變，沒用完不想浪費於是在網路轉賣，因藥品沒有許可字號而觸法受罰。動物防疫所表示，今年已接獲8件。

屏東縣政府動物防疫所今天發布新聞稿表示，今年已接獲8件網路販賣動物用藥品通報，多為販售寵物用驅蟲藥或抗生素等，來源多來自對岸，未取得核准字號的動物用藥品，若涉非法輸入禁藥行為，依動物用藥品管理法，如查獲製造、輸入動物用偽藥或禁藥事實，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣450萬元以下罰金。

動物防疫所長李永文表示，依據動物用藥品管理法規定，動物用藥品販賣業者應向所在地主管機關申請，經審查合格並核發動物用藥品販賣業許可證後，才可以登記營業。

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李永文說，動物用藥品不是一般商品，應遵守使用對象、用法、用量、販賣條件等規定，只能在登記的營業場所販賣，即使有實體店面的動物用藥品販賣業者、領有動物用藥品販賣業許可證的獸醫診療機構及公司行號，也不可利用網路平台販售動物用藥品，否則即違法。

縣府呼籲，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國人消費型態改變，日漸習慣透過網路購物購買生活必需品，違法販售動物用產品情形日益增多，民眾切勿利用網路商城、臉書、LINE及粉絲專頁等管道販賣動物用藥品外，更不得刊登販售寵物用品及食品宣稱療效，如經查獲屬實，可依動物用藥品管理法第39條規定，處新台幣20萬至100萬元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1110516

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