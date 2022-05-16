第4劑疫苗開打 宜蘭5月底前456人符合資格

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（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）中央今天起開放65歲以上長者等對象接種第2次疫苗追加劑（俗稱第4劑），宜蘭縣長林姿妙說，宜蘭5月底前共有456名民眾符合資格，請儘速施打疫苗，保護自身及他人健康。

宜蘭縣政府衛生局今天下午發布新聞稿表示，中央日前宣布即日起開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，不論先前劑次接種廠牌，間隔5個月以上可接種第2次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑，接種種類為莫德納疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量或高端疫苗全劑量。

衛生局表示，宜蘭縣截至5月底前，符合施打對象65歲以上長者有378名、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者有78名，共計456名，請符合資格的民眾儘速至合約院所或快打站施打，長照機構的住民將於6月後陸續符合施打資格，衛生局會依序安排接種服務。

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林姿妙呼籲，為維護長者及高風險族群健康，請尚未接種完整疫苗者儘速接種，降低因感染後造成重症、住院或死亡風險。

此外，宜蘭縣今天新增1646名確診個案，其中包含310名學生、30名教職員工，累計共2815名學生、267名教職員確診。衛生局表示，第15波疫苗快打站已開始服務，疫苗種類為莫德納和高端疫苗，且提供第1劑至第4劑服務，請民眾儘快接種疫苗。（編輯：李錫璋）1110516