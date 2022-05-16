花蓮兒童確診人數增 開設就醫綠色通道

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花蓮縣16日新增860例COVID-19確診者，衛生局長朱家祥（中）說，從確診者分析來看，近期兒童確診人數增加，台北榮民總醫院玉里分院開設兒童就醫的綠色通道，優先篩檢避免病情惡化。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月16日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮縣今天新增860例COVID-19確診者，衛生局指出，除有診所及醫院開設防疫門診，近期兒童確診人數增加，台北榮民總醫院玉里分院開設兒童就醫的綠色通道，優先篩檢避免病情惡化。

衛生局長朱家祥說明，從確診者分析來看，近期兒童確診人數增加，兒童確診後產生發燒症狀比成人明顯，家長可多加注意並向兒科醫生諮詢，因此在一般診所端新增「兒科診所」，提供視訊診察。

鳳林榮民總院及玉里榮民醫院開設「兒科防疫門診」，花蓮慈濟醫院及玉里榮民醫院更是「24小時兒科急診」，讓兒童得到更好照護。

針對台北榮民總醫院玉里分院最新防疫急門診暨學齡前兒童就醫綠色通道開立公告，朱家祥說明，急診針對有急診需求者提供全天24小時的服務；防疫門診針對執行家用快篩陽性民眾採檢，並開立症狀治療藥物；學齡前兒童就醫綠色通道針對學齡前兒童有染疫疑慮者，可至急診室旁戶外篩檢處篩檢。

至於花蓮縣疫苗覆蓋率，朱家祥指出，截至5月15日止，第一劑為81.3%，第二劑74.5%，第三劑為55.6%，已接近全國平均數；而在各鄉鎮社區巡迴施打站的部分，已有58村里完成施打，包含第一劑、第二劑以及追加劑，總接種數為1595劑；原鄉覆蓋率不高，仍以卓溪鄉最低，鄉民第一到第三劑接種率分別為75.3%、62.1%、42.5%，呼籲鄉親踴躍接種疫苗。

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針對校園防疫工作，教育處代理處長翁書敏說明，今天新增25校部分班級或九宮格同學暫停實體課程及3天防疫假，其中花蓮體中為住宿型學校，教學訓練時，不會配戴口罩，因此全校停課至5月17日；另有37所校雖有學生、教職人員確診，但因未進校園，不暫停實體課程。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增860例，自3月底爆發至今累計確診人數1萬4419人，目前住院145人，居家照護新增553人、累積8653人，居隔人數2萬1905人。（編輯：謝雅竹）1110516